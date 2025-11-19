«شرطة دبي» تعزّز الوعي بإجراءات السلامة بين الطلبة

دبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومجلس الروح الإيجابية، فعالية توعوية ترفيهية، للأطفال في مدرسة الشروق الخاصة بمدينة الجميرا، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

وتضمّنت الفعالية، مجموعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية التي هدفت إلى غرس مفاهيم السلامة العامة والالتزام بالإرشادات الأمنية في أذهان الأطفال، إلى جانب عروض ترفيهية، وهدايا وزِّعت على الأطفال.

وقال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ: «يُمثل الأطفال ركيزة المستقبل، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأمنية، نحرص على ترسيخ مبادئ السلامة العامة لديهم منذ الصغر، وهذه الفعاليات التوعوية من شأنها نشر المعرفة وتعزيز مفاهيم السلامة والأمان بطريقة ممتعة وتفاعلية، وتعلم كيفية التصرف في الحالات الطارئة، والتمييز بين السلوك الآمن والخطر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة».

وأكد العقيد الحمادي أن التثقيف المبكّر حول إجراءات السلامة، يُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الاستجابة للأزمات، بالإضافة إلى الحرص على التواصل المباشر مع الطلبة لتعزيز الثقة المتبادلة، وغرس ثقافة التعاون والمسؤولية.

من جانبها، أعربت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، عن فخرها بمشاركة المجلس في تنظيم الفعالية، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتي لتؤكد التزام مجلس الروح الإيجابية بالمساهمة في كل ما يعزّز الروابط المجتمعية، وينشر الفرح والمعرفة بين الأطفال، منوهةً بأهمية الدور التوعوي والترفيهي في بناء جيل إيجابي، متسامح، ومُدرك لقيم العطاء والتعايش.