الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية في دبي

ضاحي خلفان والحضور خلال المؤتمر (من المصدر)
20 نوفمبر 2025 02:49

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظّمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل»، بمشاركة أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً، يمثّلون جهات إنفاذ القانون والقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 25 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على القدرات المستقبلية في مكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في التصدي للجرائم المنظمة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.
وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال الكلمة الافتتاحية، عن سعادته بانطلاق هذا الحدث الإقليمي المهم، مؤكداً أن تنظيمه يُجسِّد التزام الإمارات الراسخ بحماية الإبداع، وصون حقوق المبدعين والمبتكرين.

الملكية الفكرية
دبي
شرطة دبي
مكافحة الجرائم
