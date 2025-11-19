«الرعاية الأسرية» تحصل على الاعتماد الدولي لـ«بيوت منتصف الطريق»

أبوظبي (الاتحاد)



نالت «بيوت منتصف الطريق» التابعة لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، اعتماداً دولياً متميّزاً من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل CARF، الجهة العالمية الأبرز المتخصّصة في تقييم جودة خدمات التأهيل والدمج والتعافي، في إنجازٍ غير مسبوق إذ تُعد «بيوت منتصف الطريق» أول مركز لإعادة الدمج المجتمعي في المنطقة يحصد هذا التميّز العالمي لمدة ثلاث سنوات كاملة.

وباتت «بيوت منتصف الطريق» بهذا الإنجاز، من ضمن 3% من مرافق إعادة التأهيل حول العالم التي حصلت على اعتماد CARF من دون أية توصيات، مما يؤكّد المكانة الريادية لهيئة الرعاية الأسرية في اعتماد وتطوير منظومة تأهيل متكاملة تُراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والرعاية القائمة على أفضل المقاييس، كما يُجسّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بتقديم خدمات تُركّز على الفرد والأسرة، وتدعم التعافي المستدام والاندماج الإيجابي في المجتمع.

وقالت سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: تهدف «بيوت منتصف الطريق» إلى بناء جسر للعبور بين مرحلتي التعافي والاندماج، وإنشاء مساحة آمنة يمكن للأفراد من خلالها استعادة الثقة والانتماء لمجتمعهم وأُسرهم. فالتأهيل لا يكتمل باكتمال العلاج، بل هو رحلة لاستعادة الحياة وتقوية الروابط الأسرية. ويؤكد هذا الاعتماد أنّنا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن برامجنا تُواكب أرفع المعايير الدولية، مما يُرسّخ مكانة إمارة أبوظبي كنموذجٍ عالمي في تمكين المجتمعات عبر دعم مسارات التعافي، وبناء الأمل، وتعزيز الرفاه المستدام.



إنجاز استثنائي

قالت الدكتورة علياء الجسمي، مدير إدارة بيوت الرعاية في هيئة الرعاية الأسرية: إنّ حصول «بيوت منتصف الطريق» على هذا الاعتماد إنجازٌ استثنائي، بل لحظةُ فخرٍ لكل فريق العمل. إنّ هذا النجاح هو ثمرة التزام جميع العاملين والشركاء وقيادة هيئة الرعاية الأسرية بمعايير التميّز والاحترافية، مما جعل المركز رائدًا في مجال التعافي وإعادة الاندماج المجتمعي».

وتُعدّ «بيوت منتصف الطريق»، ركيزة رئيسة في منظومة إعادة الدمج المجتمعي والرعاية في إمارة أبوظبي، حيث توفّر بيئة آمنة للأفراد المتعافين من اضطرابات الإدمان أو التحديات السلوكية، وتعمل على تمكينهم من خلال برامج متكاملة تشمل الإرشاد النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، والدعم الأسري.