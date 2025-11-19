«الإمارات للإفتاء» ينظّم ندوة للتوعية بزكاة التمور

منطقة الظفرة (وام)



نظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ندوة توعوية بعنوان «زكاة التمور: أحكام إفتائية وجهود وطنية»، في مجلس دلما بمنطقة الظفرة، ضمن جهود المجلس في تعزيز الوعي الديني، وتوضيح الأحكام الشرعية المتصلة بزكاة المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها «زكاة التمور»، وإبراز دورها الحيوي في تحقيق الاستدامة وتنمية المجتمع.

واستعرضت الندوة نبذة تعريفية عن المجلس واختصاصاته، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الإفتائية، ودورها في تسهيل الوصول إلى الفتاوى الشرعية التي يقدمها المجلس للجمهور عبر قنوات عصرية متطورة تلبي احتياجات أفراد المجتمع.

كما تناولت الندوة، أبرز المستجدات الفقهية في مجال زكاة التمور، وأهمية مواكبة الفتوى المؤسسية لهذه التحولات ضمن أطر علمية ومنهجية دقيقة، كما تمَّ التطرق إلى المعايير العلمية المنضبطة التي يعتمدها المجلس في حوكمة الفتاوى، لا سيما المتعلقة بزكاة التمور، بما يحقق التوازن بين الاجتهاد الحضاري ومتطلبات الواقع العملي.

واختُتمت الندوة بجلسة تفاعلية، خُصصت لاستقبال أسئلة الحضور والإجابة عنها من قبل خبراء الآراء الشرعية في المجلس المشاركين في الندوة، حيث تنوعت الاستفسارات بين الجوانب الفقهية والإجرائية المتعلقة بإخراج زكاة التمور وإيصالها إلى مستحقيها.

وتعكس هذه الفعالية حرص المجلس على الإسهام الفاعل في مبادرات «عام المجتمع»، من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التوعوية المتنوعة التي تلامس احتياجات الناس، وتدعم التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية في مختلف القضايا المتّصلة بحياة الأفراد والأسرة والمجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته.