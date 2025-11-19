الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مناقشة مفهوم الأوقاف ودورها في بناء منظومة مالية وتنموية مستدامة

جانب من الجلسات المجتمعية التي نظمتها أوقاف أبوظبي (من المصدر)
20 نوفمبر 2025 02:49

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، لقاءين توعويين في مجلس هلال زيد الشحي ومجلس مفلح عايض الأحبابي في إمارة أبوظبي، ضمن سلسلة لقاءات «مجالس أبوظبي»، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المجتمع، حيث سلّطت أوقاف أبوظبي الضوء على دور الوقف في تطوير منظومة مالية مستدامة تُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الرفاه الاجتماعي في الإمارة.
وتأتي هاتان الجلستان في إطار جهود أوقاف أبوظبي لرفع مستوى الوعي العام حول التحولات المؤسسية الحديثة في إدارة الأوقاف، لا سيما من خلال تأسيس شركات وقفية متخصصة تُدار وفق مبادئ الحوكمة والاستثمار المسؤول. 
وناقش الحضور أهمية هذه الشركات في تحويل منظومة الأوقاف إلى أداة تنموية فاعلة تُسهم في دعم أولويات أبوظبي الاستراتيجية، من خلال إدارة الأصول واستثمارها بطريقة تعزّز مرونة المنظومة الوقفية في الإمارة واستدامة مواردها المخصّصة للقضايا الاجتماعية.
وقال عبدالله العامري، مدير إدارة الأوقاف في أوقاف أبوظبي: «تُجسّد شركات الأوقاف نموذجاً رائداً في الاستثمار الاجتماعي المستدام، ونهدف من خلالها إلى تحويل الأوقاف إلى منظومة اقتصادية متكاملة ترفد اقتصاد أبوظبي، وتدعم استدامة موارده».

 

أبوظبي
أوقاف أبوظبي
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
مجالس أبوظبي
