11 حديقة في الظفرة تفوز بجائزة العلَم الأخضر

منطقة الظفرة (الاتحاد)



حصدت 11 حديقة من حدائق مدن بلدية منطقة الظفرة، جائزة العلَم الأخضر هذا العام، بحصولها على الجائزة الدولية الأرفع في إدارة الحدائق والمسطحات الخضراء، وتضمنت الجائزة خمس حدائق بمدينة زايد، وثلاث حدائق بمدينة المرفأ، وحديقة واحدة في كل من مدينة دلما، ومدينة السلع، ومدينة غياثي.

وجاء حصول حدائق بلدية منطقة الظفرة على هذا الإنجاز للمرة السابعة على التوالي، من خلال اتباع وتطبيق معايير الجائزة، التي تتمثّل في اتباع الممارسات الجيدة لإدارة الحدائق العامة والمناطق المفتوحة، إضافة إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة والنظافة بالحدائق وتهيئة العمل لدعم وسائل تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق المعايير الخاصة بترشيد كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع المجتمع على زيارة الحدائق والاستفادة من الخدمات والأنشطة فيها.

وتكمُن أهمية الفوز بالجائزة بالنسبة لمدن بلدية منطقة الظفرة، في تعزيز مكانة هذه المدن عالمياً، لاسيما في مجال إدارة الحدائق، وزيادة معدلات الزوار واستخدام الحدائق، بالإضافة إلى جذب الاهتمام السياحي وتحقيق بيئة صحية للمجتمع، ودعم المبادرات الخضراء وتوجهات الاستدامة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة دوماً على اتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية، تماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي.