الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقل المتكامل» يطلق خدمات التوصيل الذاتي التجريبية في أبوظبي

المشروع يدعم منظومة النقل الذكي (من المصدر)
20 نوفمبر 2025 02:50

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي للتجارة الإلكترونية في أبوظبي، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بالتعاون مع منصة «نون» المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وشركة «أوتوغو» التابعة لشركة «K2».  يهدف المشروع إلى دمج مركبات التوصيل الذاتي التي طوّرتها شركة أوتوغو ضمن شبكة الخدمات اللوجستية التابعة لمنصة «نون»، بهدف تعزيز كفاءة عمليات تزويد مراكز التوزيع المصغّرة في أبوظبي، ودعم منظومة النقل الذكي باستخدام تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة. وتمتاز هذه المركبات بتقنيات ذكاء اصطناعي وأجهزة استشعار متطورة، تمكّنها من التنقل بكفاءة وأمان في المناطق الحضرية، وتسليم الطلبات بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وتمثّل هذه الخطوة، مرحلة محورية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، إذ تجمع بين تقنيات التنقّل الذكي والتجارة الإلكترونية لرفع كفاءة العمليات وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية وتحسين تجربة العملاء، كما تدعم المبادرة استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنقّل الذكي.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إطلاق مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي بالتعاون مع منصة «نون»، يأتي في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.
وأضاف: «إن المشروع يعكس التزام المركز بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير بيئة تجريبية مرنة تتيح اختبار التقنيات المستقبلية وتطبيقها ضمن أُطر تنظيمية متكاملة تدعم جاهزية الإمارة للتحول نحو حلول التنقل الذكي».
من جانبه، أوضح فرّاز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون، أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف مستقبل التجارة الإلكترونية من خلال الابتكار.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات على طريقين
الرئيس الكوري يختتم زيارته إلى الدولة
أبوظبي
النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
الأنظمة الذكية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©