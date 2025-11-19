«النقل المتكامل» يطلق خدمات التوصيل الذاتي التجريبية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي للتجارة الإلكترونية في أبوظبي، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بالتعاون مع منصة «نون» المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وشركة «أوتوغو» التابعة لشركة «K2». يهدف المشروع إلى دمج مركبات التوصيل الذاتي التي طوّرتها شركة أوتوغو ضمن شبكة الخدمات اللوجستية التابعة لمنصة «نون»، بهدف تعزيز كفاءة عمليات تزويد مراكز التوزيع المصغّرة في أبوظبي، ودعم منظومة النقل الذكي باستخدام تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة. وتمتاز هذه المركبات بتقنيات ذكاء اصطناعي وأجهزة استشعار متطورة، تمكّنها من التنقل بكفاءة وأمان في المناطق الحضرية، وتسليم الطلبات بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل بشري.

وتمثّل هذه الخطوة، مرحلة محورية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، إذ تجمع بين تقنيات التنقّل الذكي والتجارة الإلكترونية لرفع كفاءة العمليات وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية وتحسين تجربة العملاء، كما تدعم المبادرة استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنقّل الذكي.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إطلاق مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي بالتعاون مع منصة «نون»، يأتي في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وأضاف: «إن المشروع يعكس التزام المركز بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير بيئة تجريبية مرنة تتيح اختبار التقنيات المستقبلية وتطبيقها ضمن أُطر تنظيمية متكاملة تدعم جاهزية الإمارة للتحول نحو حلول التنقل الذكي».

من جانبه، أوضح فرّاز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون، أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف مستقبل التجارة الإلكترونية من خلال الابتكار.