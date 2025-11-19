شيخة بنت سيف: «تحقيق أمنية» تُجدّد التزامها الإنساني بزرع الفرح في قلوب الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)



أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن الأطفال هم جوهر رسالة المؤسسة، ومصدر الإلهام الذي يدفعها لمواصلة مسيرتها الإنسانية في تحقيق الأمنيات وزرع الأمل في نفوسهم، مهما بلغت صعوبة أمنياتهم أو بعدت المسافات. وأوضحت أنّ شعار يوم الطفل العالمي لعام 2025 «يومي، حقوقي»، كما أعلنت اليونيسف على موقعها الرسمي، يُجسّد دعوة واضحة للعمل من أجل دعم حقوق الأطفال، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وهو ما يتوافق تماماً مع رسالة «تحقيق أمنية» ورؤيتها في منح كلّ طفل حقّه في الفرح والأمل.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف: «نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة قيم الرحمة والعطاء، ونسعى بكل إخلاص إلى أن نكون سبباً في إسعاد طفلٍ يواجه الألم بشجاعة. إن كلّ ابتسامة نرسمها على وجه طفل مريض هي تجسيد لمعنى الإنسانية في أسمى صورها».

وأشارت إلى أنّ المؤسسة، ومنذ تأسيسها في عام 2010، تمكّنت بفضل دعم القيادة الكريمة، والشركاء والداعمين والمتطوعين، من تحقيق آلاف الأمنيات لأطفال يُعانون من أمراض خطيرة داخل وخارج دولة الإمارات، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بنهج العطاء الإنساني من دون تمييز.

وتابعت: «كلّ أمنية تتحقّق هي رسالة حب وأمل من الإمارات إلى العالم، وعهدٌ نُجدّده بمواصلة عملنا الإنساني بكل شغف، لنصنع الفرح في قلوب الأطفال ونمنحهم لحظات نورٍ تُضيء حياتهم رغم صعوبة التحدّيات».