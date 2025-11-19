نهيان بن مبارك وخليفة بن طحنون يحضران أفراح السعدي والحوسني في أبوظبي

أبوظبي (وام)



حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حميد علي السعدي، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» على كريمة سعود عبدالعزيز الحوسني.

أقيم الحفل في مجلس ربدان بمدينة أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.





من جانبهم، عبر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.

وحضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد علي السعدي، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة سعود عبد العزيز محمد الحوسني.

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في مجلس ربدان في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.