«منتدى دبي للمستقبل» يختتم فعالياته في دبي

دبي (الاتحاد)



بتوقعات مستقبلية استثنائية ومخرجات عملية ومبادرات نوعية واتفاقيات استراتيجية اختتمت أمس الأربعاء أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2025»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل ومؤسساته، والذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل في متحف المستقبل يومي 18 و19 نوفمبر، بحضور أكثر من 2500 مشارك وأكثر من 200 متحدث من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة دولية متخصصة في مختلف مجالات المستقبل. وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أمس عن تنظيم الدورة المقبلة لمنتدى دبي للمستقبل في متحف المستقبل يومي 17 و18 نوفمبر 2026.





وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، جانباً من أعماله. وقام سموه، وبحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالنسخة الأولى من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» على منصة المنتدى. كما التقى سموه خريجي «برنامج دبي لخبراء المستقبل» و«برنامج استشعار المستقبل».

كما كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في أول أيام المنتدى الفائزين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لعام 2025، التي تقام بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.



استباقية التغيرات

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النموذج العالمي لاستشراف تصميم المستقبل الذي طورته دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرتكز على استباقية التغيرات واستشراف الفرص وتحديد توجهات المستقبل. وقال: «استشراف المستقبل ركيزة محورية في عملنا وجهودنا ومشاريعنا ومبادراتنا لتحديد الأولويات والمستهدفات المستقبلية بما يعود إيجاباً على الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».



إعلانات مهمة

كما شهد منتدى دبي للمستقبل 2025 إعلانات مهمة، منها الإعلان بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي شهدت أول معاملة دفع تجارية باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي للدفع (Agentic AI) في العالم خارج الولايات المتحدة، أطلقتها شركة ماستركارد العالمية بالشراكة مع ماجد الفطيم، صبيحة انطلاق أعمال منتدى دبي للمستقبل 2025.



توقعات مستقبلية استثنائية

وتميّزت الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل بتسجيل توقعات مستقبلية استثنائية، منها ثلاثة توقعات أعلن عنها خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل في الكلمة الافتتاحية لأعمال المنتدى. وشملت تلك التوقعات أولاً، صعود أهمية القدرة الفردية والجماعية على التركيز كأفضلية وميزة تنافسية لمجتمعات المستقبل وكمورد وطني استراتيجي. ثانياً، زيادة أعداد وكفاءة الخبراء بترجمة الكم الهائل من المعارف والمعلومات والبيانات إلى مشاريع مفيدة تصمم مستقبلاً أفضل للإنسانية. ثالثاً، تنامي دور مساعد الذكاء الاصطناعي كرفيق للبشر وتحوّله إلى مكمّل للعلاقات البشرية وليس إلى بديل عنها.

كما توقع الخبراء من منبر منتدى دبي للمستقبل 2025 أن يعالج الطب الجيني خلال 5 سنوات أمراض الدم والكبد وأن يقضي على كل الأمراض الجينية البالغ عددها نحو 4.000 مرض خلال عقد من الزمن.



أسئلة استراتيجية

حرص المشاركون في منتدى دبي للمستقبل 2025 على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الاستراتيجية الملحّة التي تحتاج إلى مجهود تعاوني مشترك عابر للحدود والتخصصات للإجابة عنها عاجلاً، ومنها: هل نحن مستعدون لعالم يعمل فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي نيابةً عنا؟ وكيف يمكن للبشرية إعادة بناء علاقتها مع الطبيعة أثناء تبنيها للتقنيات المبتكرة والمغيّرة للمجتمعات؟ وهل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً عادلاً وآمناً وموثوقاً في التعليم والحوكمة والحياة اليومية؟ وكيف ستعيد المجتمعات تعريف معنى النمو بعد أن بدأ العالم يتجاوز مفهوم الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد؟

كما تساءل الخبراء في المنتدى: كيف نتعامل مع مجال معرفي آخذ في الاتساع؟ وكيف سيبدو مهندس المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للعثور على حياة كما لا نعرفها؟ وهل يحدث التقدم في مجال زراعة الأعضاء، فئة جديدة تحمل صفة البشر الآليين؟ وكيف يمكن الحفاظ على الغابات وتنوعها الحيوي كونها تشكل صيدلية لابتكار أدوية مستقبلية نوعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟ وما هو مستقبل استكشاف الفضاء بعد اكتشاف 6000 كوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن؟ وما هو سر نجاح الشركات العائلية؟



فعاليات مصاحبة

شهد المنتدى ورش عمل نوعية مع بيوت استشارات رائدة، ومنتديات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، وسجلت هذه الدورة عشرات الجلسات الحوارية مع الخبراء من مختلف التخصصات ضمن خمسة محاور مركزية، هي نظرة متعمقة في المستقبل، استكشاف المجهول، مستقبل المجتمعات، مستقبل الصحة، مستقبل الأنظمة.



روايات المستقبل

استمراراً لتقدير رواد تخيّل وتصميم المستقبل، شهد ثاني أيام المنتدى تكريم الفائزين بجوائز روايات المستقبل، والتي استقطبت 185 مشاركة من 47 دولة، وفاز توماس كنويفر من هولندا بالمركز الأول. وفاز بالمركز الثاني بيرلويجي فاسانو من إيطاليا. وفازت مريم الشوّاب من الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثالث عن قصتها «المساحة الآمنة»، التي تدور أحداثها في عالم يتشاركه البشر والروبوتات.