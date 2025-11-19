الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد: تطوير التعليم وتوسيع الشراكات

عمار بن حميد مترئساً الاجتماع بحضور راشد بن حميد (وام)
20 نوفمبر 2025 02:51

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس الأمناء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد في مقرها.
واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مثمناً الجهود التي أسهمت في تعزيز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية، وتحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية.
وأكد أهمية ترسيخ هذا التقدم عبر العمل المؤسسي المنظم الذي يعزز مكانة الجامعة مؤسسة تعليم عالٍ رائدة ذات دور متنامٍ في دعم التنمية الوطنية.
وأشاد سموه بما حققته الجامعة من تقدم نوعي على مستوى البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، معتبراً أن تحولها إلى مؤسسة غير ربحية شكل نقطة تحول جوهرية أسهمت في رفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها نحو أولويات الجامعة الاستراتيجية.
وأكد سموه أن هذا التحول عزز من قدرة الجامعة على تطوير جودة التعليم، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الطلبة من الوصول إلى فرص تعليمية وبحثية تتوافق مع المتطلبات المستقبلية للدولة.
وأضاف سموه أن الجامعة تعمل اليوم وفق خطط عمل واضحة ومستندة إلى معايير جودة عالمية، وبما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان ودولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على الابتكار والإنتاج العلمي.

تعزيز خدمة المجتمع
خلال الاجتماع، اعتمد المجلس الموازنة السنوية للعام الأكاديمي 2025-2026، إضافة إلى عدد من السياسات المؤسسية. واطلع سموه على تقارير اللجان الفرعية لمجلس الأمناء، بما في ذلك لجان الشؤون الأكاديمية والتواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، والتي تواصل مهامها في دعم الانضباط المؤسسي، ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات التعليمية والإدارية. وفي ختام الاجتماع، أكد سمو ولي عهد عجمان أهمية استمرار الجامعة في تطوير قدراتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسارات التنمية في الإمارة والدولة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل المؤسسي القائم على الجودة والحوكمة والاستدامة.

أخبار ذات صلة
ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 54.. عجمان تطلق تحدي «مصفوت X»
عمار بن حميد: مواكبة التحولات المتسارعة في العالم
عمار بن حميد النعيمي
جامعة عجمان
عجمان
راشد بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©