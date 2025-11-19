الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يشهد حفل تخريج فوجين من طلبة الدكتوراه والماجستير بأكاديمية العلوم الشرطية

سلطان بن محمد بن سلطان وكبار الحضور خلال حفل التخريج (وام)
20 نوفمبر 2025 02:51

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الدكتوراه والفوج السابع من طلبة الماجستير في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، بعدها تليت آيات مباركة من القرآن الكريم، ليشاهد سمو ولي عهد الشارقة والحضور بعدها مادة مرئية تناولت المسيرة العلمية للطلبة، انطلاقاً من قاعات الدراسة مروراً بمراحل إعداد الرسائل العلمية والمناقشات الأكاديمية للرسائل والأطروحات وصولاً إلى الخروج بتوصيات علمية، بالإضافة إلى المخرجات والإصدارات البحثية الصادرة من الأكاديمية، والتي تستند إلى العمل البحثي والتطبيقي الرصين.
وألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمة، استهلها برفع أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على توجيهاته ورؤيته الحضارية، التي جعلت من العلم ركيزة للبناء، ومن الاستثمار في الإنسان نهجاً لنهضة الإمارة.
كما توجّه العميد العثمني بخالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الشارقة على رعايته الدائمة لبرامج الأكاديمية ودعمه المستمر وحرصه على تطوير منظومتها العلمية والبحثية، مثنياً على متابعة وجهود مجلس الأكاديمية في تطوير السياسات ومتابعة الأداء الإداري والأكاديمي.
وأكد مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أن برامج الدراسات العليا بالأكاديمية جرى إعدادها وفق أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية.

شكر وامتنان
ألقى الخريج عبدالله راشد الكابوري كلمة الخريجين، عبر فيها عن عميق شكرهم وامتنانهم للدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة ورعاية سمو ولي عهد الشارقة لطلبة الأكاديمية خلال سنوات الدراسة.
بعد ذلك، سلم سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، الشهادات للخريجين والخريجات، والبالغ عددهم 57 خريجاً، منهم 49 في برنامج الماجستير و8 في برنامج الدكتوراه، وهنأ سموه الخريجين والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. وتفضل سموه في نهاية الحفل بالتقاط صورة جماعية مع الخريجين والخريجات وأعضاء مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
حضر الحفل إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للعلوم الشرطية، كل من: الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأكاديمية وعدد من كبار المسؤولين.

