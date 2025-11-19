الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

يومان عطلة عيد الاتحاد الـ 54 في حكومة دبي

يومان عطلة عيد الاتحاد الـ 54 في حكومة دبي
20 نوفمبر 2025 02:51

دبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميماً بشأن عطلة عيد الاتحاد الـ54 يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر 2025، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025. واستثنى التعميم الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات، وأولئك المرتبطون بشكل مباشر بخدمة الجمهور وإدارة مرافق الخدمات العامة، حيث منح التعميم لتلك الجهات صلاحية تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتلاءم مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن استمرارية العمل وسير الخدمات بانتظام وكفاءة خلال أيام العطلة.
وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عزّ وجل دوام التقدم والرفعة والازدهار لدولة الإمارات.

علوم الدار
