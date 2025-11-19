الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زامبيا لدى الدولة

عمر الشامسي خلال تسلمه أوراق اعتماد نكمبو مووكا (وام)
20 نوفمبر 2025 02:51

أبوظبي (وام)

تسلم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد نكمبو مووكا، سفير جمهورية زامبيا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب الشامسي بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية زامبيا وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب نكمبو مووكا عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة، التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زامبيا علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

وزارة الخارجية
زامبيا
الإمارات
أوراق اعتماد
