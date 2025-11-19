إطلاق النسخة الثالثة من برنامج «قيادات حكومات المستقبل» في العالم العربي

دبي (الاتحاد)



أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، النسخة الثالثة من برنامج «قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي»، المنصة العربية الرائدة، لتمكين القيادات الحكومية العربية الشابة، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل 40 من القيادات الحكومية العربية الشابة، وتعزيز جاهزيتهم، للتعامل مع التحولات المتسارعة والاستثمار في فرص المستقبل.

ويأتي البرنامج ليعكس التزام الجانبين بإعداد جيل عربي قادر على تشكيل مستقبل العمل الحكومي، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة. وشهد البرنامج منذ إطلاقه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قبل 3 أعوام، تخريج 80 قائداً وقائدة من العالم العربي، يشكلون اليوم شبكة قيادية عربية مستدامة تقود التغيير، وتصنع الأثر.

ويقدم البرنامج تجربة متكاملة تتضمن 30 لقاء قيادياً مع مسؤولين حكوميين، وحوارات مع خبراء في قطاعات المستقبل من الدول العربية، إضافة إلى مسرعات مستقبلية، وتحديات تطبيقية، ومجالس افتراضية ومختبرات تصميم سياسات المستقبل، لتشكل بيئة محفزة لإنتاج حلول مبتكرة في مجالات مثل التشريعات المستقبلية، وتصميم الخدمات الاستباقية، والحوكمة المرنة وجاهزية المواهب الحكومية. وسيتم تخريج المنتسبين ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير 2026.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج «قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي» أصبح منصة عربية ريادية، محورها تمكين جيل من القيادات الحكومية العربية الجاهزة لتحديات المستقبل، والقادرة على تحويلها إلى فرص واعدة ترتقي بالعمل الحكومي، وتنعكس إيجاباً على المجتمعات.

وقالت معاليها: إن تسارع المتغيرات العالمية المدفوعة بموجة عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير عقلية حكومية جديدة، ترتكز على المرونة، وسرعة التأقلم والتفاعل، والاستباقية في تصميم الحلول لتحديات المستقبل، مشيرة إلى أن البرنامج يمكن القيادات الحكومية العربية الشابة من بناء منظور جديد للعمل الحكومي، ويزودهم بالأدوات والحلول الداعمة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة مرنة معززة بالابتكار التشريعي الذكي وتصفير البيروقراطية، وتسريع الإنجاز، ومضاعفة الأثر.



التنمية المستدامة

أشاد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، وقال: «يسر المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، وبرعاية كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلان عن النسخة الثالثة من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي». وأضاف: «يتماشى البرنامج مع رسالة المنظمة في المساهمة بتحقيق التنمية الإدارية المستدامة في الوطن العربي، ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد نخبة من القيادات الحكومية العربية الشابة التي تمتلك المهارات القيادية اللازمة لحكومات المستقبل، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعلم المستمر».



بناء القدرات

أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية تعزيز المبادرات العربية المشتركة الهادفة لبناء القدرات، وتمكين الحكومات من مواكبة التقدم السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تحمله هذه المرحلة من متغيرات كبرى في مختلف مجالات العمل.

وقال: إن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي ينظم بالشراكة مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، يعكس رؤى حكومة الإمارات بتوسيع مجالات مشاركة المعرفة مع المنطقة والعالم، ويشكل بيئة حاضنة لتطوير الممارسات والحلول الداعمة للقيادات الحكومية في مواجهة تحديات القطاعات التي تقودها في مختلف مجالات العمل الحكومي.



المسرعات الحكومية

في سياق متصل، أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن تبني ثقافة المسرعات في عمل حكومة الإمارات، وما تم إنجازه من خلال مبادرة المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها عالمياً، يمثل عنصراً داعماً ومعززاً لقدرات منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي.

وأشارت الهاشمي إلى أن فريق المسرعات الحكومية الإماراتية سيوفر لمنتسبي البرنامج الدعم والإمكانات اللازمة لتصميم الحلول لتحديات العمل الحكومي في الدول العربية، وسيوفر لهم الفرصة للاستفادة من تجربة حكومة الإمارات المتميزة في هذا المجال.



تمكين الكفاءات

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق برنامج «قيادات حكومات المستقبل» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات العربية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على المساهمة في صياغة مستقبل المنطقة، وتعزيز مسارات التنمية فيها.

ويشمل البرنامج أكثر من 30 من اللقاءات القيادية، وحوارات الخبراء التي تتيح للمنتسبين التفاعل مع تجارب نخبة من القادة الحكوميين والخبراء الدوليين، مما يمنحهم رؤى استراتيجية موسعة حول الحوكمة، الابتكار التشريعي، وقيادة التحول. كما يتضمن البرنامج مختبر تطوير السياسات الحكومية الأول من نوعه، والذي يحاكي تحديات واقعية إقليمية، ويمكن المشاركين من أداء أدوار قيادية في بيئة تحاكي الأزمات، والتي تتطلب سرعة اتخاذ القرار والاستجابة للمؤثرات.

ويختتم البرنامج بحفل تخرج سنوي ينظم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بحضور وزراء الخدمة المدنية في الدول العربية، احتفاء بالقيادات الحكومية العربية الشابة التي تسهم في دفع مسيرة التنمية العربية وصياغة المستقبل.