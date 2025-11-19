411.6 مليـار درهم صفقات المعرض في ثلاثة أيام

مصطفى عبد العظيم (دبي)



ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة، خلال فعاليات الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الـ19 لمعرض دبي للطيران 2025، النسخة الأكبر في تاريخه، إلى أكثر من 411.6 مليار درهم، شملت شراء نحو 430 طائرة.

وشهد المعرض في يومه الثالث الإعلان عن مزيد من الصفقات التجارية والعسكرية، التي زادت قيمتها الإجمالية على 75.6 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم في اليوم الثاني، ونحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات، ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثالث، 95 طائرة، مقابل 243 طائرة في اليوم الثاني، و92 طائرة في اليوم الأول.

بدورها، بلغت قيمة الصفقات المبرمة لمصلحة وزارة الدفاع الإماراتية، خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، أكثر من 7.9 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى إلى أكثر من 18 مليار درهم.

وخلال فعاليات اليوم الثالث، أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن شرائها 8 طائرات إضافية من طراز «إيرباص A350-900»، المزودة بمحركات «رولز رويس Trent XWB-84» بقيمة 3.4 مليار دولار «نحو 12.5 مليار درهم»، لترفع عدد طائرات «A350-900» ضمن أسطول «طيران الإمارات» إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم.

كما، وقعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع «بوينج» لشراء 75 طائرة من طراز «بوينج 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار «نحو 47.7 مليار درهم»، وتعكس هذه الخطوة جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

ووقعت شركة «سيلك واي ويست» للطيران، عقداً مؤكداً لشراء طائرتي شحن إضافيتين من طراز «A350F» مخصصة للشحن بقيمة وصلت إلى نحو 3.48 مليارات درهم.



«طيران البراق»

أعلنت «طيران البراق»، أول شركة طيران ليبية خاصة، توقيع مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات من عائلة «إيرباص A320neo»، بقيمة بلغت نحو 4 مليارات.