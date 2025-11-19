الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: يمثل معرض دبي للطيران انعكاساً لمكانة الإمارات في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء عالمياً

سيف بن زايد: يمثل معرض دبي للطيران انعكاساً لمكانة الإمارات في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء عالمياً
19 نوفمبر 2025 21:42

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن معرض دبي للطيران يمثل انعكاساً واضحاً للمكانة المتنامية لدولة الإمارات ودورها المحوري في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء عالمياً.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يمثل معرض دبي للطيران في نسخته التاسعة عشرة أكبر دوراته على الإطلاق، في انعكاسٍ واضح للمكانة المتنامية لدولة الإمارات ودورها المحوري في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء عالمياً. ويأتي هذا التقدم ثمرةً لرؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً يقوم على الاستثمار في الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات عالمية راسخة في قطاعات الطيران والفضاء والتقانة المتقدمة».
وأضاف سموه: «وخلال جولتي في المعرض، برزت مشاركة الشركات الوطنية بتقنياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة، تجسيداً للتوجيهات المستمرة لقيادتنا في تعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ موقعها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والتطوير».
وتابع سموه: «كما اطلعت على أكبر جناح فضائي في تاريخ المعرض، وهو نموذج واضح لريادة الإمارات في قطاع الفضاء، ونتيجة مباشرة لدعم القيادة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيزاً لشعار الحدث: (المستقبل يبدأ من هنا)… من وطنٍ يصنع الغد برؤية طموحة، وخطى ثابتة، وقيادة تُلهم العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
معرض دبي للطيران
الإمارات
