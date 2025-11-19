الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد ينعى أسامة أحمد الشعفار

حمدان بن محمد ينعى أسامة أحمد الشعفار
19 نوفمبر 2025 22:10

نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أسامة أحمد الشعفار.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في رحيل أسامة أحمد الشعفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
