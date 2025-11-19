الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2025

سيف بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2025
19 نوفمبر 2025 22:19

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عدداً من الأجنحة المشاركة في معرض دبي للطيران 2025 في نسخته التاسعة عشرة، المقام في «دبي وورلد سنترال»، حيث اطلع سموه على مجموعة من أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها نخبة من الشركات المحلية والعالمية في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.
وتعرف سموه، خلال الجولة، على منظومات متقدمة للطائرات المسيّرة، وأنظمة دفاعية ذكية، وحلول متطورة مستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات الجوية، إضافة إلى مبادرات مبتكرة تدعم توجهات الاستدامة في صناعة الطيران، بما يعكس المكانة الريادية للإمارات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار.
كما استمع سموه أثناء الجولة في أجنحة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية إلى شروح قدمها مسؤولو هذه الأجنحة حول أحدث توجهاتهم التقنية، والابتكارات التي يعرضونها خلال الحدث، إلى جانب رؤاهم المستقبلية لدفع مسيرة التطوير في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى الدولي.
وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، وبما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من سمعة طيبة ومكانة مرموقة عالمياً في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، مؤكداً سموه أن هذا التقدم يعكس رؤية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لمسيرة الابتكار والتطوير في الدولة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات عالمية راسخة في قطاعات الطيران والفضاء والتقانة المتقدمة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©