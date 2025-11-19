الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي

تنبيه من شرطة أبوظبي
19 نوفمبر 2025 23:48

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وبالسرعات المحددة 80 كم / ساعة أثناء تشكل الضباب وترك مسافة أمان كافية وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
وأكدت أنها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر وسائل تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي ورسائل الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية» في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص) وأنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات» ومنظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب» و«الإضاءات الملونة» تتمثل في «الأحمر والأزرق» واللون«الأصفر».
ودعت ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه السائقين للالتزام بإرشادات القيادة الآمنة أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات على طريقين
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الطقس
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©