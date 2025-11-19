«مجرى» يطلق قمة الأثر المجتمعي 27 نوفمبر في أبوظبي

دبي (الاتحاد)



يستعد «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لإطلاق قمة الأثر المجتمعي 2025 في 27 من الشهر الحالي بأبوظبي، والتي تمثل أول منصة تجمع القطاع الخاص والقائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار». وتهدف القمة، إلى توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز بناء اقتصاد الأثر المستدام الذي يقاس بالأثر الحقيقي على المجتمع والبيئة.



العمل المجتمعي المستدام

وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر «مجرى»، أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن القمة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة متكاملة للأثر المجتمعي المستدام في الدولة، وأضافت: «نسعى لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج تقاس بالأثر الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمع، ولتكون التزامات القطاع الخاص قيمة وطنية مضافة ومستدامة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.

وتجسّد القمة خطوة محورية للانتقال من المفاهيم التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نهجٍ قائم على الأثر الحقيقي والملموس، مبنيّ على قياس النتائج وتفعيل الشراكات، وبما يعكس الدور الوطني لقيادة دولة الإمارات في تعزيز منظومة العمل المجتمعي المستدام. ومن خلال منصات القمة، سنسهم في توسيع مفهوم الأثر المجتمعي وتحويل المبادرات الفردية للشركات ورواد الأعمال الاجتماعيين إلى أثر وطني يمكن قياسه ومتابعته، بما يدعم استدامة التنمية، ويعزز المردود الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للدولة».



بناء اقتصاد الأثر

تشهد القمة أكثر من 25 متحدثاً في 4 جلسات رئيسية و25 حواراً تفاعلياً في مسرح «الأثر في الميدان» و25 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات، بمن في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات الوطنية والدولية، والأكاديميون، وقادة المجتمع المدني، وأصحاب الهمم، والمستثمرون، لتبادل الخبرات ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.

كما تدعم القمة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص، لتعزيز دورهما ضمن منصة وطنية تجمع القائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية.