علوم الدار

برعاية رئيس الدولة.. منافسات جائزة «زايد الكبرى لسباقات الهجن» تنطلق الاثنين المقبل في الوثبة

برعاية رئيس الدولة.. منافسات جائزة «زايد الكبرى لسباقات الهجن» تنطلق الاثنين المقبل في الوثبة
20 نوفمبر 2025 02:51

أبوظبي (الاتحاد) 

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق الاثنين المقبل منافسات جائزة «زايد الكبرى» لسباقات الهجن 2025، بميدان الوثبة في أبوظبي.
وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيان أمس، استمرار السباقات حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبار ملاك الهجن في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون على 36 رمزاً.
وأشارت إلى أن منافسات جائزة زايد الكبرى، تحظى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
وكشفت عن إقامة 234 شوطاً، بواقع 75 لسن الحقايق، و40 لسن اللقايا، و34 لسن الإيذاع، و30 لسن الثنايا، و40 لسن الحول والزمول، وتختتم بجائزة شوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي، وجائزة الـ 5 ملايين درهم.
وأوضحت أن السباقات ستشهد 15 شوطاً للسباق التراثي، ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، بجوائز تبلغ 100 ألف درهم للمتوج بالمركز الأول، وأخرى لبقية المراكز حتى الفائز العاشر.
وذكرت أن المنافسات تمثل قيمة كبيرة للمشاركين؛ لأنها الجائزة الوحيدة باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل عقود، واستدامتها بدعم القيادة الرشيدة.

