الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة اليوم الوطني

نهيان بن مبارك خلال حفل الاستقبال وفي الصورة ميثاء الشامسي والسفير الأسترالي وكبار الحضور (وام)
20 نوفمبر 2025 02:52

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون - أبوظبي، معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، والسيناتور رافييل تشيكوني، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية، والفريق أول طيار ستيفيت تشابي، قائد القوات الجوية الأسترالية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأسترالية المقيمة بالدولة.
وفي كلمة لها متلفزة، ألقت فخامة سامانثا موستين، حاكم عام كومنولث أستراليا، كلمة أشادت بها بالعلاقات التي تربط بلادها ودولة الإمارات منذ 50 عاماً، مؤكدة حرص بلادها على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.
وفي كلمة له، أشاد السفير الأسترالي بالعلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات وقال: «إن أستراليا شريك مهم للإمارات ووجهة مميزة للاستثمار في قطاع السياحة والطب والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة»، وذكر أن دولة الإمارات تعتبر تاسع أكبر شريك تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأستراليا، وتأتي بين أكبر 10 مستثمرين في المنطقة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
نهيان بن مبارك
أستراليا
الإمارات
السفارة الأسترالية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©