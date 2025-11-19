هدى المطروشي أول ميكانيكية إماراتية تشارك الجمهور قصة شغفها بالسيارات في قمة المعرفة 2025

التقى جمهور «قمة المعرفة» في دورتها العاشرة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دبي مع هدى المطروشي أول ميكانيكية إماراتية في جلسة سلطت الضوء خلالها على الدور الحاسم للشغف كقوة دافعة نحو التميز وعلى التحديات التي تواجه الشباب في مساراتهم المهنية.

وأكدت أن رحلة التميز تبدأ دائماً برغبة صادقة وشغف حقيقي بما يقوم به الفرد وتحدثت عن كيف تصقل العقبات القوة والإصرار وكيف يتحول وهج الشغف الشخصي إلى مصدر إلهام للآخرين.

واستعرضت المطروشي رحلتها الملهمة منذ الطفولة إذ كان شغفها أن تفكك الألعاب والدراجات الصغيرة والتليفزيونات والهواتف إلى أن صار هذا الشغف بالفك والتركيب والإصلاح مهنة حقيقية بدأتها في عام 2006 بالعمل في ميكانيكا السيارات ثم أسست ورشتها الخاصة عام 2020 لتصبح أول امرأة إماراتية تدير ورشة صيانة سيارات لكنها لم تكتفِ بالجانب الفني فقط بل درست القيادة والإدارة لتعزيز قدراتها على إدارة مشروع ميكانيكي ناجح.

وأكدت أن من يمتلك فكرة أو حلمًا ينبغي أن يستمر دون توقف لأن الأفكار تتحول إلى واقع عندما تؤمن بها وتغذّيها بالإيجابية والتخطيط اليومي.

وتوقفت المطروشي عند المكالمة التي غيرت حياتها عندما تلقت اتصالاً شخصياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي عبّر لها عن فخره بدورها الرائد مما شكل لديها لحظة مؤثرة وأيقونية في مسيرتها..لافتة إلى أن هذه المكالمة لم تكن مجرد نجاح مهني بل رسالة أمل للأجيال القادمة من النساء الطموحات أنهن يعشن في بلاد ترعى وتدعم أبناءها وبناتها دعما كاملا.

وتعترف هدى بأن دخولها عالم التصليح لم يكن سهلا فبعض العملاء تفاجأوا عندما علموا أن الورشة تديرها امرأة وسردت مثالاً حياً عندما جاء رجل بسيارته وكان متردداً من كونها امرأة تعمل في مهنة يسيطر عليها الرجال لكنها أصلحت السيارة بكفاءة.

وتؤمن هدى بأن نجاحها محمل برسالة وهي تشجيع المرأة على دخول المجالات التقنية وإثبات أن العمل الميكانيكي ليس حكرا على الرجال كما تؤكد أنها عملت على نقل المعرفة التقنية للنساء الأخريات من خلال ورش تدريبية لتعزيز السلامة على الطرق وتمكين النساء في المجال المهني.