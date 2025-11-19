ورشة تخصصية حول دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الإعلام

دبي (الاتحاد)



أعلن «مجلس الإمارات للإعلام»، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنظيم ورشة عمل تخصّصية تحت عنوان «هندسة عصر الإعلام الجديد بالذكاء الاصطناعي»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات، وبمشاركة خبراء ومختّصين من القطاعات الإعلامية والإخبارية والإدارات التسويقية بدول المجلس، الذين اطّلعوا وتدرّبوا بشكل مكثف على استخدام مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصّصة لقطاع الإعلام.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن تمكين الكوادر بالذكاء الاصطناعي هو أساس تنافسية قطاع الإعلام في المستقبل، مشدداً على أهمية تبنّي برامج وسياسات واستراتيجيات متواصلة ترفع جاهزية الكوادر الإعلامية في دول مجلس التعاون، وتعزّز مرونة القطاع وجاذبيته. وأشار إلى أن تطوير القدرات الإعلامية وتزويدهم بالتقنيات المتقدمة، يسهم في خلق بيئة أكثر ابتكاراً.