الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء في الإمارة

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء في الإمارة
20 نوفمبر 2025 11:30

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة، بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
