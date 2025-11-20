معرض «توظيف × زاهب» يواصل استقطاب الكوادر المواطنة

جمعة النعيمي (أبوظبي)



شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض «توظيف × زاهب» - 2025 إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الباحثين عن عمل، وتضمن سلسلة من الفعاليات والجلسات التفاعلية للباحثين عن عمل، لعرض قدراتهم ومواهبهم وما لديهم من خبرات تراكمية. كما أولت الجهات المشاركة في المعرض، عناية واهتماماً بالباحثين عن عمل، مع تقديم النصح والإرشاد في كيفية التقديم على فرص العمل، واختيار الوظائف التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، إضافة إلى توفير منصات تقدم ورش تدريب للباحثين عن عمل. وتأتي نسخة هذا العام بصيغة متجددة، تهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي -من الطلبة والخريجين الجدد إلى المهنيين الطموحين- بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي المتغير والديناميكي. ويقدم الحدث باقة متنوعة من البرامج المتخصصة وورش العمل التفاعلية وجلسات الإرشاد الفردي، بما يجسد مفهوم «زاهب» الذي يعبر عن الجاهزية والاستعداد والثقة للمستقبل. شراكة لدعم شباب الإمارات قال سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب: نفتخر في مجلس أبوظبي للشباب بشراكتنا الاستراتيجية مع معرض «زاهب للتوظيف 2025»، وهي شراكة لدعم شباب الإمارات وتمكينهم في مساراتهم المهنية. وتابع: وجودنا اليوم ليس مجرد حضور… نحن موجودون كقوة تمكينية نفتح للشباب أبواباً حقيقية لمستقبل مهني واضح، ونوفّر لهم الفرص التي تساعدهم في اختيار الفرص المناسبة للعمل. ولفت إلى أن معرض «زاهب» لهذه السنة يقدم أكثر من ألف فرصة وظيفية وتدريبية واستشارية تحت سقف واحد، وكلها متاحة لشباب الإمارات الطموح وصناع المستقبل. وأضاف: هدفنا أن نكون الجسر الذي يربط بين طموح الشباب واحتياجات سوق العمل. وكذلك يسعدنا في مجلس أبوظبي للشباب خلال المعرض الإعلان عن انطلاق المخيم الشتوي للذكاء الاصطناعي - تمكين 5.0، الذي ينظمه مجلس أبوظبي للشباب، ضمن رحلة جديدة لتمكين 1000 شاب وشابة عبر منظومة رقمية ذكية، وبمشاركة أكثر من 14 جهة داعمة من قادة الذكاء الاصطناعي في الدولة. وتابع: تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لتجهيز الشباب بمهارات المستقبل، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تعزز حضورهم وقدرتهم في عالم الذكاء الاصطناعي. وتابع: مستمرون في دعم شبابنا وتمكينهم، وفتح مسارات أكبر لهم في سوق العمل وفي مستقبلهم المهني. من جهتها، قالت أسماء العتيبة، مدير تطوير القدرات والثقافة في مجموعة nmdc: إن الهدف من المشاركة هو استقطاب الخبرات الوطنية، والباحثين عن فرص العمل، لدينا مشاريع في مجموعة nmdc، ونسعى للتعريف ببيئة وفرص العمل لدينا ومجالات التدريب المتوفرة. استقطاب المواهب الإماراتية تشارك وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، في معرض توظيف «زاهب» 2025 المقام خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»؛ بهدف استقطاب المواهب الإماراتية وتمكينهم من وظائف المستقبل. وأكدت الوزارة حرصها على دعم توجهات الدولة في تمكين الشباب واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في المنظومة الأمنية، من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم، وتواكب متغيرات سوق العمل. وتأتي مشاركة الوزارة ضمن استراتيجيتها في تقديم برامج تدريب وتطوير مستمر للكوادر الوطنية، وتوفير فرص وظيفية في مختلف قطاعاتها. وشهدت منصة الوزارة إقبالاً ملحوظاً من الراغبين في الالتحاق بالعمل الشرطي، حيث تم تعريفهم بالفرص الوظيفية والتدريبية والمميزات المقدمة. وتتيح الوزارة الاطلاع على الوظائف المتاحة عبر موقعها الإلكتروني: moi.gov.ae/ar/careers.aspx وقال الملازم أول سيف فاضل السويدي من وزارة الداخلية: إن المشاركة تأتي بهدف ضم كوكبة جديدة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف المؤهلات العلمية والتخصصات الموجودة لدينا، مضيفاً: إن المشاركة أتت بانعكاس إيجابي لدينا نحن كإدارة اختيار وتعيين، حيث تم استقبال عدد من الباحثين عن عمل الذين يعتبرون في المجمل من أصحاب الكفاءات، لافتاً إلى أنه تم تسجيل كافة بيانات المتقدمين للوظائف عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التعيين المتبقية بعد انتهاء المعرض. شرطة أبوظبي شريك استراتيجي تشارك إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفعاليات معرض توظيف «زاهب 2025» لتوظيف الكوادر الإماراتية المبدعة والموهوبة وفتح آفاق تنموية جديدة ومبتكرة في مختلف المجالات. وتعتبر شرطة أبوظبي شريكاً استراتيجياً، حيث تم توفير منصة تتيح للشباب الإماراتي الفرصة للازدهار والارتقاء ضمن القطاعات الحيوية الحكومية والخاصة، وبما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتطلعاتهم المستقبلية، ويعزز قدرة الشباب الإماراتي على دعم النمو الاقتصادي الوطني المعرفي، ودفع التحول الرقمي الذكي.