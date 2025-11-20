الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس «الوطني الاتحادي» يهنئ رئيسي مجلسي الدولة والشورى بسلطنة عمان باليوم الوطني

رئيس «الوطني الاتحادي» يهنئ رئيسي مجلسي الدولة والشورى بسلطنة عمان باليوم الوطني
20 نوفمبر 2025 13:34
20 نوفمبر 2025 13:34

هنّأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ55، متمنياً للشعب العُماني كلَّ تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وقال معالي صقر غباش، في برقيتي تهنئة بعث بهما إلى معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وإلى معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسي الدولة والشورى، هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة، التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثّل في الوقت نفسه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي المشترك.

وتوجه معاليه، في ختام البرقيتين، بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

