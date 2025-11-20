الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ريم الهاشمي تشارك في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في أوكرانيا

ريم الهاشمي
20 نوفمبر 2025 14:50

شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومبعوثة وزير الخارجية لدى أوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي، التي عُقدت في كييف، أوكرانيا، تحت شعار «الغذاء من أوكرانيا».

وأكدت معاليها، في كلمتها، التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الغذائي العالمي والتضامن الإنساني، مشددة على أهمية الوصول إلى الغذاء بشكل آمن ومستدام وبتكلفة ميسورة، باعتباره أساساً لتحقيق السلام والاستقرار، لا سيما في ظل تفاقم التحديات العالمية نتيجة النزاعات والتغير المناخي والاضطرابات في سلاسل التوريد. وأثنت معاليها على مبادرة «الغذاء من أوكرانيا»، مؤكدة دورها الإيجابي ودعمها المستمر للأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك إيصال القمح إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً. كما سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات الراسخة في هذا المجال، مشيرة إلى رؤية الدولة لعام 2031 واستراتيجية الأمن الغذائي لعام 2051، التي تضع الأمن الغذائي ضمن أولويات خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية الدولة تتجاوز تقديم الإغاثة الفورية لتشمل الاستثمار في التكنولوجيا المستقبلية والابتكار لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة للأجيال المقبلة. وعلى الصعيد الإنساني، نوّهت معاليها بأن دولة الإمارات تُعد من أكبر الدول المانحة إقليمياً وشريكاً عالمياً لبرنامج الأغذية العالمي، كما تعتبر الدولة أحد المراكز اللوجستية للبرنامج ضمن «دبي الإنسانية» ما يسهم في إيصال المساعدات بشكل عاجل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم. وتؤكد مشاركة معالي الهاشمي على رؤية دولة الإمارات طويلة المدى والتزامها بالأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن استعدادها للعمل مع الشركاء ذوي الأهداف الموحدة والمؤسسات العالمية الرائدة لتعزيز النظم الغذائية العالمية، بما يشمل جميع الدول، ويضمن حياة كريمة لكل إنسان. ضم الوفد الذي ترأسته معاليها، سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.

المصدر: وام
ريم الهاشمي
الأمن الغذائي
أوكرانيا
