«مهرجان الشيخ زايد» منصة للاحتفاء بالتراث الوطني وثقافات العالم

أكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أن مهرجان الشيخ زايد يمثّل منصة عالمية للاحتفاء بتراث وثقافات العالم، وتسليط الضوء على التراث والثقافة الإماراتية، كما يتيح للزوّار من مختلف القارات فرصة الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

ويشهد جناح نادي صقاري الإمارات في مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 حضوراً لافتاً من الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث يتيح لهم التعرف على أهداف النادي في صون الصقارة والحفاظ على الموروث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وأوضح المنصوري أن النادي يستعرض خلال منصته في مهرجان الشيخ زايد إنجازاته على مدار 24 عاماً، مسلطا الضوء على أبرز مشاريعه مثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومركز السلوقي العربي في أبوظبي، ومجلة الصقار، مشيراً إلى أن رؤية النادي تركّز على الاحتفاء بالصقارة العربية وضمان التوازن بين الحفاظ على التقاليد الأصيلة، وتطوير برامج تدعم الصقارة المُستدامة والحفاظ على الصقور والطرائد.

وأعرب معاليه عن بالغ التقدير والشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لمشاريع وفعاليات النادي والمهرجانات التراثية كافة، بما يعزز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي العريق.