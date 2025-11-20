الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مهرجان الشيخ زايد» منصة للاحتفاء بالتراث الوطني وثقافات العالم

«مهرجان الشيخ زايد» منصة للاحتفاء بالتراث الوطني وثقافات العالم
20 نوفمبر 2025 15:08

أكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أن مهرجان الشيخ زايد يمثّل منصة عالمية للاحتفاء بتراث وثقافات العالم، وتسليط الضوء على التراث والثقافة الإماراتية، كما يتيح للزوّار من مختلف القارات فرصة الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

ويشهد جناح نادي صقاري الإمارات في مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 حضوراً لافتاً من الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث يتيح لهم التعرف على أهداف النادي في صون الصقارة والحفاظ على الموروث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

وأوضح المنصوري أن النادي يستعرض خلال منصته في مهرجان الشيخ زايد إنجازاته على مدار 24 عاماً، مسلطا الضوء على أبرز مشاريعه مثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومركز السلوقي العربي في أبوظبي، ومجلة الصقار، مشيراً إلى أن رؤية النادي تركّز على الاحتفاء بالصقارة العربية وضمان التوازن بين الحفاظ على التقاليد الأصيلة، وتطوير برامج تدعم الصقارة المُستدامة والحفاظ على الصقور والطرائد.

وأعرب معاليه عن بالغ التقدير والشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لمشاريع وفعاليات النادي والمهرجانات التراثية كافة، بما يعزز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي العريق.

المصدر: وام
مهرجان الشيخ زايد
الإمارات
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©