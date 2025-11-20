الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يعزيان في وفاة أسامة الشعفار

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة أسامة الشعفار
20 نوفمبر 2025 19:09

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وقدّم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، اليوم، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
