الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يزور منصة وكالة الإمارات للفضاء ويطّلع على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية

20 نوفمبر 2025 20:06

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، منصة وكالة الإمارات للفضاء في معرض دبي للطيران 2025، حيث اطّلع سموّه على أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية، ومن بينها برنامج «سِرب»، والقمر الاصطناعي العربي 813، ومشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.
واستعرض فريق وكالة الإمارات للفضاء أمام سموّه التصميم الأولي لمنظومة مشروع «سِرب»، والتي تُعد حجر الأساس في مساعي الدولة إلى تمكين القطاع الخاص في مجال الفضاء، وتوطين التقنيات الفضائية وتحقيق الاستقلالية الكاملة في مجال التصوير من الأقمار الاصطناعية الرادارية.
وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود وكالة الإمارات للفضاء، وما يقوم عليه فريقها من مشاريع نوعية مهمة، مشيراً سموّه إلى أن الاستثمار في الفضاء هو ثمرة فكر يراهن على صُنع مستقبل تشكّله عقول مبدعة وإرادة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن راشد: متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعلمي في الإمارات
حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان محور أساسي في رؤى محمد بن زايد وتوجهات محمد بن راشد لتعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل

وقال سموّه: «دولة الإمارات تواصل إثبات أن الإنجاز يبدأ بفكرة جريئة.. ويزدهر بالإرادة والإصرار على التميز... ويثمر بتكاتف الأدوار والطاقات الخلاقة. إن كل مشروع.. وكل شراكة دولية.. تسهم في ترسيخ موقع الإمارات بين أهم الدول الفاعلة في صناعة الفضاء.. وبجهود الكوادر الوطنية الطموحة نمضي بثقة نحو مرحلة جديدة تُسهم فيها معارفنا وتقنياتنا في خدمة البشرية وصنع غدٍ أفضل لشعوب العالم أجمع».
وتابع سموّه خلال الزيارة شرحاً حول برنامج «سِرب»، حيث أوضح الفريق أنه تحت قيادة وكالة الإمارات للفضاء، وبالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «إيدج» لإدارة البرنامج، ومع دعم التحالف الصناعي الوطني الذي يضم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «سبيس 42» وجهات محلية أخرى، انتقل البرنامج إلى مرحلة التصميم الأولي بعد استكمال مراجعة متطلبات النظام.
كما تم تشكيل فريق وطني متخصص لتنفيذ البرنامج وتطوير الحمولة الرادارية وأنظمة القمر الاصطناعي، من خلال برامج منهجية لنقل التكنولوجيا، بالتعاون مع شركاء دوليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بناء قدرات سيادية متقدمة في مجال الأنظمة الفضائية.
كذلك، قدّم الفريق لسموّه نبذةً عامةً حول الجهود التي تبذلها وكالة الإمارات للفضاء في تعزيز حضور الدولة في قطاع الفضاء.
وقادت وكالة الإمارات للفضاء مشاركة أكبر جناح للفضاء في النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025، بحضور ومشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية.
وشهد المعرض تنظيم مؤتمر الفضاء الذي ضم جلسات حوارية وعروضاً تقديمية بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً.
كما تم توقيع مذكرات تفاهم عدة واتفاقيات استراتيجية مع جهات محلية وعالمية لتعزيز التعاون في البحث العلمي وتطوير التقنيات الفضائية، إلى جانب اجتماعات رفيعة المستوى مع وكالات وشركات عالمية لبناء شراكات مستقبلية.

 

المصدر: وام
حمدان بن محمد
وكالة الإمارات للفضاء
