علوم الدار

رئيس المجر يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع الإمارات

رئيس المجر مصافحاً صقر غباش (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:27

بودابست (الاتحاد)

استقبل فخامة تاماش سويوك، رئيس المجر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المجر الصديقة.
ونقل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة تاماش سويوك، رئيس المجر، وتمنياتهم الصادقة للمجر وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامة رئيس المجر، معالي صقر غباش، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.
وثمّن فخامة رئيس المجر المواقف المتوازنة والمسؤولة لدولة الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من مبادئ أساسية تتمثل باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، باعتبار أن ذلك هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي جهد لتحقيق السلام.
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.
ومن جانبه، أكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أنّ دولة الإمارات تنظر إلى المجر ليس فقط كدولةٍ صديقة، بل كشريكٍ استراتيجي في أوروبا الوسطى، تتقاطع معها في الرؤية، وتتكامل معها في الأهداف، وتتشارك معها الإيمان بأنّ التعاون الصادق، والحوار المنفتح، هما الطريق الأمثل لصناعة المستقبل.
وفي سياق متصل، بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه في بودابست، نيميث زولت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية المجرية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.
ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي وكلاً من سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية مع المجر، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة. كما حضر اللقاء سعود حمد الشامسي، سفير الدولة لدى المجر.

