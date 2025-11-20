الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025» ينطلق 25 نوفمبر

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:27

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تنظيم «مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025»، والمقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، في فندق كونراد أبراج الاتحاد - أبوظبي.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مبناها بمدينة خليفة، حيث تم استعراض أبرز محاور الحدث وأهدافه ودوره في تطوير منظومة الإسعاف والاستجابة الطارئة في الدولة والمنطقة.
ويُعد المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يسلّط الضوء على أهمية الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات في مجال خدمات الإسعاف.
ويشتمل برنامج المؤتمر على تسع ورش تدريبية متخصّصة تستهدف العاملين في خدمات الإسعاف والمستجيبين الأوائل ومقدمي خدمات الاستجابة الأولية، إلى جانب ورش عامة معتمدة من جمعية القلب الأميركية حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR). 

خدمات الإسعاف
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف
