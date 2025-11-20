الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: بحثت مع رئيس وزراء كندا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

20 نوفمبر 2025 21:22

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه بحث مع دولة مارك كارني رئيس وزراء كندا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحثت اليوم في أبوظبي مع دولة مارك كارني رئيس وزراء كندا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التي تخدم أولوياتنا التنموية المشتركة وفي مقدمتها الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إضافة إلى البناء على ما تحقق في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين، من منطلق سياسة الإمارات المتواصلة في بناء جسور التعاون التي تحقق التقدم والازدهار للجميع».

