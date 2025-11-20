الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

15 قاضياً جديداً في «فض المنازعات الإيجارية» بدبي

الخريجون في صورة جماعية (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:25

دبي (الاتحاد)

احتفل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بتخريج 15 قاضياً جديداً ضمن برامج تدريبية متقدمة وشاملة، هدفت هذه الدورات إلى صقل المهارات والمعارف والخبرات القانونية في المنازعات الإيجارية في دبي. وحضر الحفل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعدد من كبار الشخصيات.
وأعرب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن فخره بالكوادر الجديدة قائلاً: «إن تخريج هذه المجموعة من القضاة يمثل محطة مهمة في مسيرة المركز، الذي نجح عبر السنوات في ترسيخ الثقة بخدماته وإرساء العدالة، ودعم استقرار السوق العقاري في دبي. هذه اللحظة ليست مجرد احتفال، بل هي تأكيد على قدرة القُضَاة على حمل رسالة المركز، وقيادة مستقبل العمل القضائي في ضوء أفضل المعايير المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على توازن العلاقة الإيجارية ويعكس رؤية دبي ومكانتها الرائدة في المجال القضائي».

