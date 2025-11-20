الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تبحث آفاق التعاون مع كازاخستان

يوسف العبري لدى لقائه شكير شاياخميتوف (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، شكير شاياخميتوف، نائب رئيس إدارة المحاكم في المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.
وشهد اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول المبادرات التي تعتمدها الدائرة في تطوير منظومة التقاضي الرقمي، بما في ذلك استخدام الأنظمة الذكية لدعم مسار القضايا، وتطبيقات التحليل الذكي للمستندات، وإدارة الجلسات عن بُعد، إضافة إلى استعراض آليات حماية البيانات وأنظمة أمن المعلومات المتقدمة التي تضمن سرية الإجراءات القضائية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية.
وفي هذا السياق، أكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القضائية حول العالم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ بيئة قضائية وعدلية مرنة ومتطورة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي كعنصر جوهري في تطوير الخدمات. وأضاف: تمثل استضافتنا للوفد القضائي من جمهورية كازاخستان فرصة مهمة لعرض التجارب المتقدمة التي تعتمدها الدائرة في إدارة القضايا إلكترونياً وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإجراءات وضمان تحقيق عدالة ناجزة، بما يعزّز ريادة إمارة أبوظبي في تطوير المنظومة القضائية. من جانبه، أعرب شكير شاياخميتوف عن تقديره للتقدم المستدام الذي تشهده منظومة القضاء في أبوظبي، مشيداً بالمشاريع الرقمية التي تُعد نموذجاً إقليمياً رائداً في اعتماد التقنيات الحديثة، خصوصاً في مسارات إدارة القضايا والمحاكمة المرئية، وأنظمة حماية المعلومات.
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في عدد من إدارات الدائرة والمحاكم التابعة لها، حيث اطلع الوفد على آليات العمل الذكية، ومنظومة تسجيل الدعاوى الإلكترونية، وإجراءات الأتمتة، ومراكز الدعم التي تقدم خدمات متكاملة للمتعاملين بمرونة وكفاءة، بما يعكس نماذج تشغيل حديثة تتيح الوصول إلى خدمات قضائية وعدلية مبتكرة عبر المنصات الرقمية.

قضاء أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
أبوظبي
دائرة القضاء
المحكمة العليا
كازاخستان
يوسف العبري
يوسف سعيد العبري
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©