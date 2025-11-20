الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

33 رقماً مميزاً للمركبات العادية والكلاسيكية والدرّاجات في مزاد علني

تلبية تطلعات الجمهور في الحصول على أرقام لوحات فريدة بأسعار تنافسية (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الإمارات للمزادات الشركة الرائدة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، لتنظيم مزاد أبوظبي العلني لأرقام لوحات مميزة للمركبات العادية، والدراجات، والمركبات الكلاسيكية، وذلك غداً السبت في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.
ويضم المزاد باقة من 33 رقماً مميزاً من ضمنها، الرقم 3 – الفئة 2، والرقم 10 – الفئة 12 وغيرها من الأرقام الاستثنائية، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً واسعاً ومنافسة قوية بين هواة جمع الأرقام المميزة والمستثمرين والباحثين عن لوحات نادرة تضيف تميّزاً استثنائياً لمركباتهم.
وقال عبدالله صالح عبدالله، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات بالإنابة في مركز النقل المتكامل: «إن طرح هذه الباقة الجديدة من الأرقام المميزة للوحات المركبات من خلال المزاد العلني، وبالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، يأتي في إطار حرص المركز على تقديم تجارب متطورة في قطاع النقل وتلبية اهتمام الجمهور بامتلاك لوحات تحمل أرقاماً مميزة، وتحقيقاً لاستراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية».

