الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز»: حماية حقوق الطفل وتمكينه معرفياً أساس بناء مستقبل مستدام

محمد العلي
21 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التربية الفلسطينية»: مقتل 19 ألف طالب وإصابة 28 ألف آخرين جراء الحرب على غزة
اليازية بنت نهيان: الرواية العربية فضاء للفلسفة وتشكيل الوعي

أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاهتمام بالأطفال ورعايتهم يمثلان ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وقال الدكتور العلي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إن هذا اليوم العالمي، الذي يخلّد اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، يشكّل تذكيراً دولياً بأهمية حماية حقوق الأطفال وضمان توفير البيئة الآمنة التي تمكّنهم من النمو والتعلّم وتحقيق إمكاناتهم.
وأشاد الدكتور العلي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم قضايا الطفولة، مؤكداً أن الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الطفل وتمكينه، سواء عبر التشريعات المتقدمة أو المبادرات الوطنية الرائدة أو البرامج التي ترسّخ قيم الرحمة والعدالة والتعليم النوعي. 
وأضاف أن البحث العلمي يلعب دوراً محورياً في تعزيز السياسات المتعلقة بالطفولة، وفهم احتياجات الأجيال الشابة، وتطوير مبادرات عملية تدعم صحتهم وتعلّمهم وحمايتهم. وأوضح أن مركز «تريندز» يولي هذه القضايا اهتماماً خاصاً من خلال الدراسات التربوية والاجتماعية، والبحوث المتعلقة بالأمن الفكري، والبرامج التي تسهم في بناء طفل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
حقوق الطفل
حقوق الأطفال
محمد العلي
اليوم العالمي للطفل
يوم الطفل العالمي
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©