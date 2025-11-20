«تريندز»: حماية حقوق الطفل وتمكينه معرفياً أساس بناء مستقبل مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاهتمام بالأطفال ورعايتهم يمثلان ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وقال الدكتور العلي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إن هذا اليوم العالمي، الذي يخلّد اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، يشكّل تذكيراً دولياً بأهمية حماية حقوق الأطفال وضمان توفير البيئة الآمنة التي تمكّنهم من النمو والتعلّم وتحقيق إمكاناتهم.

وأشاد الدكتور العلي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم قضايا الطفولة، مؤكداً أن الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الطفل وتمكينه، سواء عبر التشريعات المتقدمة أو المبادرات الوطنية الرائدة أو البرامج التي ترسّخ قيم الرحمة والعدالة والتعليم النوعي.

وأضاف أن البحث العلمي يلعب دوراً محورياً في تعزيز السياسات المتعلقة بالطفولة، وفهم احتياجات الأجيال الشابة، وتطوير مبادرات عملية تدعم صحتهم وتعلّمهم وحمايتهم. وأوضح أن مركز «تريندز» يولي هذه القضايا اهتماماً خاصاً من خلال الدراسات التربوية والاجتماعية، والبحوث المتعلقة بالأمن الفكري، والبرامج التي تسهم في بناء طفل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.