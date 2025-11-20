الضباب يؤجل امتحانات نهاية الفصل الأول ساعة واحدة

دينا جوني (دبي)

انطلقت أمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على مستوى الدولة، حيث بدأ طلبة الصف الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية امتحاناتهم بأداء اختبار مادة الفيزياء، وسط أجواء هادئة ومن دون تسجيل أي شكاوى من الإدارات المدرسية حول سير الامتحان أو مستوى الأسئلة.

وجاء انطلاق الامتحانات متزامناً مع حالة الضباب التي شهدتها مناطق عدة، صباح أمس، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل جميع اختبارات أمس لمدة ساعة حرصاً على سلامة الطلبة.

ووجّهت الوزارة إدارات المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاجها صباح أمس إلى بدء الامتحانات عند الساعة 10:00 صباحاً بدلاً من 9:00 صباحاً، فيما تم تعديل توقيت امتحان الثاني عشر ليُعقد من 1:00 ظهراً حتى 3:30 عصراً، بدلاً من 12:00 ظهراً لغاية 2:30 عصراً.

بدورها، خاطبت الإدارات المدرسية أولياء الأمور عبر الرسائل النصية المباشرة بتعميم الوزارة لضمان سلامة وصول الطلبة، لافتة أن هذا التأجيل سيكون ليوم واحد فقط.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية للاختبارات المركزية، أكدت الوزارة على منع المعلمين منعاً باتاً من قراءة أسئلة الامتحانات، باستثناء معلمي الصف الثالث الذين يُسمح لهم بقراءة الأسئلة من دون أي تلميح للإجابات، مراعاةً لمرحلتهم العمرية ودعماً لعملية الفهم والاستيعاب.

كما يلتزم جميع الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة الاختبارات، لضمان جاهزيتهم الفنية لأداء الاختبارات الإلكترونية دون إرباك سير العملية الامتحانية.

وكانت الوزارة قد عممت الأسبوع الماضي على جميع المدارس بضرورة الانتهاء من رصد نتائج التقييمات المدرسية لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ضمن الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول.