إطلاق سلسلة ورش «مهارات المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة ورش «مهارات المستقبل»، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التعليم العالي -بكل مكوناتها- لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، ودعم مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز جاهزية الطلبة، وتمكينهم من اكتساب مهارات المستقبل المطلوبة في القطاعات الاستراتيجية، وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني بكفاءات قادرة على المنافسة عالمياً.

وعقدت الوزارة أولى الورش التفاعلية، ضمن السلسلة، في مقرها بدبي، بمشاركة 21 ممثلاً عن 11 مؤسسة تعليم عالٍ، من مختلف إمارات الدولة.