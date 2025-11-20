«التمكين الحكومي - أبوظبي» تُطلق مبادرة «مجالس الذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، لتعزيز مبادرة «مجالس الذكاء الاصطناعي» التي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً، بهدف تمكين المجتمع بالمعرفة الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تقديم مجموعة من الجلسات التوعوية، التي تُعقَد في مختلف مناطق الإمارة في إطار تحقيق أهداف عام المجتمع.

وتواصل الدائرة عقد الجلسات التوعوية التي أطلقتها منذ سبتمبر 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025، في أبوظبي والعين والظفرة، لتوفّر بذلك منصة للتعلُّم والحوار في مجال الذكاء الاصطناعي تمنح أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية فرصة أن يكونوا جزءاً من مستقبل يشكل فيه الذكاء الاصطناعي قوة دافعة تعزز جودة الحياة، وترفع الكفاءة والإنتاجية.

وقال الدكتور ياسر النقبي، المدير العام في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «تُجسِّد مبادرة مجالس الذكاء الاصطناعي، التزام أبوظبي بتحقيق الابتكار الشامل للجميع. وعبر دمج المعرفة بأساسيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالس الإمارة، نسعى لتفعيل دور أفراد المجتمع في التحوُّل الرقمي وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل».

وقال وسام لوتاه، المدير العام في دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي: «صُمِّمَت هذه المبادرة التي تراعي احتياجات كافة فئات أفراد المجتمع، لتضمن تطور الأفراد والتكنولوجيا على حد سواء، فمن خلال دمج تعلُّم الذكاء الاصطناعي في مجالسنا المحلية، وإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للتفاعل مع التكنولوجيا يومياً، وتهيئة بيئة حاضنة لحوارات بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، نحن نُمكن المجتمع من استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة ومسؤولية».