الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصداقة البرلمانية» مع الإكوادور تبحث تعزيز التعاون البرلماني

«الصداقة البرلمانية» مع الإكوادور تبحث تعزيز التعاون البرلماني
21 نوفمبر 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي مع لجنة الصداقة في الجمعية الوطنية بجمهورية الإكوادور برئاسة سادي فريتشي رئيسة اللجنة، سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين الجانبين. وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية كل من: الدكتورة موزة محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس.
وأكد الدكتور طارق الطاير خلال الاجتماع متانة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، وما تشهده من تطور مستمر ونمو متسارع في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي ومسؤولي البلدين على المستويات كافة.

