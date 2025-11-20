«الوطني» والبرلمان الأسترالي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور مروان عبيد المهيري نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، راف سيكوني رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية في مجلس الشيوخ الأسترالي، بحضور رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء قوة ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط دول الإمارات وأستراليا على مدى ما يقارب خمسة عقود، والتي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والدفاع والتنمية المستدامة، مشيرين إلى أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً، لاسيما في المجال الاقتصادي مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، والتي تعد خطوة هامة من شأنها تعزيز التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.