الإمارات واليمن تبحثان تعزيز آليات التنسيق القنصلي

أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، الاجتماع الأول للجنة القنصلية المشتركة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث ترأّس الجانب الإماراتي، عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب اليمني، السفير أوسان عبدالله العود، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون المالية والإدارية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب عمر عبيد الحصان الشامسي، في كلمتـــه، بالوفـــد اليمني في بلدهم الثانــــي الإمارات، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لأعمال اللجنة بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهــــداف المرجـــوة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وراسخة وقائمة على الاحتــرام المتبـــادل والشراكة البناءة في مختلف المسارات.