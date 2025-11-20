الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات واليمن تبحثان تعزيز آليات التنسيق القنصلي

عمر الشامسي وأوسان العود ومسؤولو الجانبين عقب المباحثات (وام)
21 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، الاجتماع الأول للجنة القنصلية المشتركة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث ترأّس الجانب الإماراتي، عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب اليمني، السفير أوسان عبدالله العود، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون المالية والإدارية.
وفي بداية الاجتماع، رحّب عمر عبيد الحصان الشامسي، في كلمتـــه، بالوفـــد اليمني في بلدهم الثانــــي الإمارات، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لأعمال اللجنة بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهــــداف المرجـــوة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وراسخة وقائمة على الاحتــرام المتبـــادل والشراكة البناءة في مختلف المسارات.

الإمارات واليمن
الإمارات
اليمن
وزارة الخارجية
عمر عبيد الشامسي
وزارة الخارجية اليمنية
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©