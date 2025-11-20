الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قمة أبوظبي للبنية التحتية» تختتم جولتها الدولية في تركيا

وفد أبوظبي خلال الجولة (وام)
21 نوفمبر 2025 01:26

إسطنبول (وام)

اختتمت أمس الجولة الدولية لـ«قمة أبوظبي للبنية التحتية» في تركيا، وذلك عقب برنامج ميداني شمل زيارات الوفد الإماراتي إلى «مركز قيادة نفق أوراسيا» و«ميناء غالاتا بورت» في إسطنبول، برئاسة المهندس ميسرة محمود سليم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع من دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان ومكتب أبوظبي للاستثمار، وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي.
وأكد المهندس ميسرة محمود، أن الزيارة تعزز الفرص الاستراتيجية في مجالات البناء المعياري وتسليم مشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري الذكي، إلى جانب دورها في دعم تبادل المعرفة بين البلدين، وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاصين، واستقطاب الخبرات الدولية إلى مشاريع العاصمة أبوظبي.
وأوضح أن هذا التعاون قادر على تحقيق مكاسب مشتركة تشمل تسريع تنفيذ المشاريع، وخفض التكاليف، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات البناء والإسكان والتنمية المستدامة.
وفي إطار الجولة، زار الوفد الإماراتي في العاصمة «أنقرة» مصنع«Dorce»، الشركة التركية الرائدة في مجال البناء المعياري والهياكل الفولاذية، والتي تمتلك خبرة تتجاوز 40 عاماً، وتستخدم تقنيات متقدمة مثل «BIM» و«DFMA» و«MMC»، وتنفذ مشاريع في أكثر من 60 دولة حول العالم في قطاعات السكن والمستشفيات والمدارس ومعسكرات العمال والمنشآت الصناعية.
كما شملت الجولة زيارة مشروع الملعب الرياضي المتكامل في «أنقرة»، الذي يضم مرافق داخلية وخارجية لممارسة 15 رياضة، إضافة إلى صالة لكرة السلة والكرة الطائرة، ومنطقة مخصّصة للحفلات الموسيقية، ودار أوبرا، بما يعكس مستوى التطوير الحضري المتقدم في تركيا.

