الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مبادرة مستقبل الصحة» ترسم ملامح رؤية أبوظبي للقطاع عالمياً

عدد من المشاركين في حوارات مبادرة مستقبل الصحة (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

استضافت منصة «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي» حوارها الأول في العاصمة أبوظبي، والذي جمع أصحاب المصلحة وممثلي العديد من الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الصحي لتبادل الرؤى ووجهات النظر، وتعزيز العمل المشترك لرسم خريطة طريق تترجم رؤية المنصة نحو إحداث أثر ملموس في القطاع الصحي العالمي وفق نتائج قابلة للقياس. ويأتي تنظيم هذه الحوارات في إطار رؤية المنصة - التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - وأهدافها المتمثلة برسم ملامح مستقبل ينعم فيه الجميع بحياة مديدة وأكثر صحة.
وتُعد مبادرة «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي» منصة سنوية تجمع ممثلي الحكومات والمبتكرين والمستثمرين والباحثين لصياغة حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع لمعالجة التحديات الصحية حول العالم، بما يضمن حياة مديدة وأكثر صحة للمجتمعات وللأجيال القادمة.
وفي كلمته الرئيسية خلال الفعالية، أكد معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن «أبوظبي تمثل اليوم مختبراً حياً، ومكاناً نتشارك فيه جميعاً في تطوير واختبار الحلول والابتكارات الصحية وتوسيع نطاقها بما يعود بالنفع والفائدة على العالم بأسره. وتشكّل منصة «مستقبل الصحة» المرحلة التالية لهذه الرؤية، عبر توفير منصة متقدمة تجمع القادة والخبراء والمبتكرين والمستثمرين والمواهب من حول العالم على مدار العام لمناقشة وتحقيق تحولات نوعية طموحة وذات أثر ملموس ومستدام في قطاع الصحة».
وأكدت معالي الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن «أبوظبي تتمتع اليوم بمكانة ريادية تؤهلها لقيادة مرحلة جديدة من التقدم والازدهار في قطاع الصحة العالمية، حيث أثبتت الإمارة قدرتها على توحيد المجتمعات حول هدف مشترك، وتمكين الابتكارات والحلول المتقدمة وتحويلها إلى حلول وتطبيقات عملية بسرعة ودقة وكفاءة عالية ضمن منظومة موثوقة ترتكز على البيانات».

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث» يواجه قطاع الصحة حول العالم واقعين متناقضين، ففي بعض المناطق، تعاني أنظمة الرعاية الصحية من ضغوط متزايدة نتيجة شيخوخة السكان، بينما تكافح مناطق أخرى لتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية بأسعار مناسبة. وتمثل التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، فرصة لسد هاتين الفجوتين، بما يضمن إتاحة خدمات الرعاية الصحية للجميع وبأسعار معقولة، وهذا هو المستقبل الذي نطمح أن نبنيه معاً.  ومن جهتها قالت الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية في أبوظبي:«لا يمكن فصل الصحة عن البيئة التي نعيش فيها، أو عن العوامل الوراثية، أو عن العلاقات الاجتماعية. وما يميز ما يحدث هنا اليوم في أبوظبي أننا نجمع أخيراً كل هذه المجالات والقطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي، وقطاعات الأعمال، والتكنولوجيا، والطب، حول رؤية مشتركة واحدة ألا وهي تعزيز صحة وجودة حياة الناس والمجتمعات. وأعتقد أن هذا التوافق هو ما سيحدث التحول الحقيقي في المستقبل».
وتستمد منصة «مستقبل الصحة» رؤيتها من التزام أبوظبي بتشكيل ملامح مستقبل الصحة العالمية، وتأسست لتكون منصة سنوية تحول الأفكار إلى أثر ملموس ومستدام، من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والمبتكرين والمستثمرين والباحثين لتقديم حلول وابتكارات صحية يمكن تطبيقها على نطاق واسع. ومن خلال شبكة متنامية من الحوارات المحلية والإقليمية، والجلسات التي تركز على مناقشة سياسات وأنظمة القطاع الصحي.

أبوظبي
الإمارات
منصور المنصوري
نورة الغيثي
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©