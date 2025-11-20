الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد: دعم المؤسسات التعليمية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

عمار بن حميد في صورة جماعية مع الخريجين (وام)
21 نوفمبر 2025 01:27

عجمان (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، احتفال جامعة الخليج الطبية بتخريج 630 طالباً وطالبة، بمدينة ثومبي الطبية بعجمان.
وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دعم المؤسسات التعليمية الرائدة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وحجر الأساس في إعداد الكفاءات وتمكين الأجيال الجديدة، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان، وتعزيز منظومة التعليم القائمة على التميّز والابتكار والمعرفة الحديثة.
وقال سموه: «تطوير مؤسسات التعليم والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع قادر على مواكبة التطورات العالمية، ودعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمهارات المتقدمة».
وأضاف سموه: «نعتز بجامعة الخليج الطبية كمؤسسة أكاديمية مرموقة تسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع، وقد أثبتت الجامعة، من خلال برامجها المتقدمة وشراكاتها الواسعة، قدرتها على إعداد جيل يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات السريرية التي تلبي احتياجات المستقبل».
وهنّأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الخريجين في مختلف التخصّصات الصحية، مؤكداً أنهم يشكلون إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات وخارجها، وقال: «أبارك لجميع أبنائنا وبناتنا الخريجين، وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، ليواصلوا دورهم في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة الإنسان، كما أشيد بأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور على جهودهم في دعم الطلبة حتى بلوغ هذه اللحظة المميزة». وشهد سموه، بحضور أعضاء هيئة التدريس وقادة الرعاية الصحية وعائلات الطلاب، مراسم تسليم الخريجين درجاتهم العلمية من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وإدارة الرعاية الصحية، وبرامج العلوم الصحية الأخرى.
حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
من جانبه، هنأ الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، الخريجين، مؤكداً أن المنظومة الأكاديمية والسريرية لجامعة الخليج الطبية ترتكز على شبكة مدينة ثومبي الطبية، التي تضم مستشفيات أكاديمية متطورة ومرافق بحثية ومركزاً للمحاكاة.   

