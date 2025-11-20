تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

سامي عبدالرؤوف (دبي)



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الرابعة من «جائزة نافس» 2025 - 2026. ويأتي إطلاق الجائزة تأكيداً على التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة. وتهدف الجائزة إلى تُكرّيم الإنجازات المتميزة في تطوير الكوادر الإماراتية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتشجيع التميّز والتنافسية في القطاع الخاص.

ونظم مجلس «نافس» الدورة الثانية من ملتقى «نافس» السنوي، أمس «الخميس» في مركز دبي للمعارض بمدينة أكسبو دبي، بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمصرفي، والشركاء الاستراتيجيين، والشباب الإماراتيين، في تجربة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الشراكات والابتكار وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.

وتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون والابتكار من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والأنشطة المتنوعة.

وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في كلمة له بافتتاح الملتقى: نجتمع اليوم في الدورة الثانية من ملتقى «نافس» السنوي، لنُجددَ العهدَ على مواصلةِ مسيرة التمكينِ والتميّز، التي أرستها قيادتُنا الرشيدة، وجعلت من الكوادرِ الوطنيةِ الركيزةَ الأولى، لبناءِ اقتصاد تنافسيّ.. متنوع.. ومستدام.

وأشار إلى أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن ضمن مشاريع الخمسين تم إطلاق «برنامج نافس» في سبتمبر 2021، وتخصيص 24 مليار درهم، لدعم وتمكين 170 ألف مواطن في القطاع الخاص.

وقال: «نحن محظوظون بقيادةٍ رشيدة، تبني الحاضر وتخطط للمستقبل، ودائماً تضع نُصب أعينها مستقبل أبنائها قبل كل شيء».

وأضاف غنام المزروعي: «بقيادة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لم يكن «برنامج نافس» مجرّد مبادرة للتوظيف، بل هو نتاج رؤية وطنية شاملة، ومنظومة متكاملة، آمنت بأن الإنسان هو الثروةُ الحقيقية، والاستثمارُ الأبقى، وأنَّ تمكينَهُ هو حجرُ الأساسِ، لبناءِ اقتصادٍ مزدهرٍ ومستدام.

إنجازات «نافس»

وتابع: اليوم نحصد نتائج نفخر فيها، نتائج تؤكد أن مسيرة «نافس» تمضي بثبات في الاتجاه الصحيح، فارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، ومن 29 ألفاً إلى أكثر من 157 ألف مواطن، بنمو قياسي تجاوز 437% خلال 4 سنوات فقط.

وأشار غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في النسخة الثانية من ملتقى نافس، إلى اتساع عدد منشآت القطاع الخاص الذي يعمل فيه المواطنون، من 7000 منشأة إلى أكثر من 30.000 منشأة.

وكشف عن أن «نافس» حقق تقدماً ملحوظاً في تحقيق مستهدفات البرنامج بنسبة 92%، وهي نسبة تُجسّد نجاح «نافس» في بلوغ أهدافه وتحويل رؤيته إلى واقع ملموس.

ولفت إلى أن معدل جذب القطاع الخاص للخريجين ارتفع من 15% إلى 58%، وهو ما يعني أن 6 من كل 10 خريجين يبدؤون اليوم مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص.

وقال المزروعي: «هذا دليل واضح على الثقة التي رسخها «نافس» في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتزامن هذا التحول مع ارتفاع كبير في عدد المواطنين المسجلين في القطاع الخاص، لدى هيئة وصناديق المعاشات بنسبة 245% خلال الفترة بين 2022 و2025».

ولفت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج نافس بلغ أكثر من 132 ألف مواطن مستفيد، مشيراً إلى أنه يصرف لـ 24 ألف طفل من أبناء المستفيدين (علاوة الأبناء).



قصة نجاح

من جهته، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، في كلمة له بافتتاح الملتقى: «يمثل هذا الملتقى محطة رائدة جديدة في مسيرة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل في إطار المنظومة الشاملة للتوطين في القطاع الخاص».

وأكد أن ملف التوطين يعد أحد أبرز الملفات على أجندة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، لما له من انعكاسات اجتماعية واقتصادية تشكل بمجملها ركيزة للتوجهات والخطط الاستراتيجية المستقبلية الطموحة للدولة، وجزءاً أصيلاً من رؤيتها للاستثمار بالإنسان ودعم وتطوير الشباب الإماراتي باعتبارهم الضمانة الحقيقية والركيزة الراسخة لمستقبل أكثر ريادة وإشراقاً.

وقال: «ينعقد هذا الملتقى في ظل استمرار تحقيق الإنجازات التاريخية في ملف التوطين بما يلبي تطلعات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ويعكس ذلك النموذج الرائد للشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص في التطبيق الأمثل لسياسات وقرارات ومبادرات التوطين وفي مقدمتها برنامج «نافس»، وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة».

مسارات ومبادرات

تطرق الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

إلى إطلاق مبادرات نوعية للوصول لأكبر شريحةٍ من المجتمع، أبرزها مبادرة الثقافة المجتمعية التي شملت: زيارات المجالس، الجولات التوعوية في الجامعات، جائزة نافس، ومجلس شباب نافس. وذكر أنه ضمن حملة «نافس على طريقتك»، تم مشاركة أكثر من 600 قصة نجاح، مؤكداً أن كل هذه المبادرات تُجسّد أثر البرنامج، وتُبرز بصمته الواضحة في المجتمع. وقال: «ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين من 15% إلى 58%، مما يعني أن 6 من كل 10 خريجين يبدؤون اليوم مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص، وهذا دليل واضح على الثقة التي رسخها «نافس» في نفوس أبناء وبنات الوطن».

وذكر أنه يتزامن هذا التحول مع ارتفاع كبير في عدد المواطنين المسجلين في القطاع الخاص، لدى هيئة وصناديق المعاشات بنسبة 245% خلال الفترة بين 2022 و2025.

وأكد المزروعي، أن أثر«نافس» لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى الجوانب الأخرى، والتي يأتي في مقدمتها الجانب الاجتماعي الهام والملموس لبرنامج نافس في دعم استقرار الأسر المواطنة وتعزيز جودة الحياة لديها.

وأفاد بأنه على صعيد التدريب والتطوير، أطلق «نافس» سلسلة من البرامج النوعية الرائدة، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وبالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.

ومن أبرز هذه البرامج والمبادرات: برنامج «كفاءات»، وبرنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي»، وبرنامج «الإرشاد المهني»، و برنامج «قيادات نافس»، وبرنامج نافس الدولي الذي وفر فرص تدريب عملي بشركات عالمية في أمريكا، وأوروبا والصين.

وقال: ها نحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة، نمضي فيها نحو مبادراتٍ استراتيجيةٍ جديدة تُعزّز منظومة التوطين، ونبني على ما تحقق، لنُترجمُ رؤية قيادتنا إلى واقعٍ ملموسٍ.

وأعلن أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، تتضمن الاستراتيجية الجديدة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لعام 2026، مبادرات إضافية تهدف إلى تغطية رحلة تمكين المواطن من المراحل المبكرة في التعليم وحتى الوصول إلى التوظيف، وتعزّز الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة أبناء الوطن لوظائف المستقبل.



مؤشرات وبيانات

حقق سوق العمل الإماراتي الذي تعمل فيه 200 جنسية، نمواً متسارعاً في عدة محاور من أبرزها: زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 157 ألف مواطن، وأكثر من 30 ألف شركة ساهمت في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

كما بلغ نمو الشركات 6.9% حتى الربع الثالث ومتوقع أن يصل مع نهاية العام إلى 10% وتحقق نمو في مشاركة المرأة بنسبة 21 %، كما سجلت مرونة تنقل القوى العاملة 9%. وذكر الخوري، أن مسيرة التوطين تمضي بثبات في ضوء دعم قيادتنا الرشيدة، فهي ملف وطني ومسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع سواء المؤسسات أو الأفراد بذل الجهود المضاعفة للسير قدما بخطى واثقة ومتسارعة نحو تمكين كوادرنا الوطنية لتسهم في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر.



تحديثات الجائزة

قالت نسرين الجناحي، مديرة التميز بإدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز في مجلس تنافسية الكفاءات الإماراتية: «تقدم الدورة الرابعة للجائزة معايير تقييم محسنة لفئة المؤسسات. يتحول التركيز من الأرقام البحتة إلى جودة واستدامة التوظيف.

وأضافت سيتركز التقييم على المؤسسات التي ساهمت بصدق في التوطين النوعي، وليس فقط الكمي.«يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى مكافأة الشركات التي تستثمر في النمو المهني طويل الأمد لموظفيها الإماراتيين».

وذكرت أنه في تحديث مهم لفئة الأفراد، تم إنشاء فئة فرعية جديدة مخصصة للمهنيين في قطاع التعليم. ويشمل ذلك المعلمين، والمعلمين المساعدين، والمشرفين التربويين العاملين في المؤسسات الخاصة. تعترف هذه الخطوة بالطلب العالي والحضور المتزايد للمواهب الإماراتية في هذا المجال الحيوي. وأشارت إلى أن هناك طلباً كبيراً على هذه الأدوار ولم يكن لديهم فئة مخصصة. الآن تم تخصيص فئة خاصة للوظائف التعليمية ضمن مسار الأفراد.