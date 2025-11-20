الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

502 طائرة طلبيات الناقلات الوطنية خلال معرض دبي للطيران 2025

502 طائرة طلبيات الناقلات الوطنية خلال معرض دبي للطيران 2025
21 نوفمبر 2025 01:27

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

قفزت صفقات معرض دبي للطيران 2025 مع ختام يومه الرابع إلى 418 مليار درهم، بعد الإعلان عن صفقات وزارة الدفاع التي بلغت أمس 6.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد الطائرات التي تقدمت الناقلات الوطنية لشرائها، والتي شملت المؤكدة والخيارات أكثر من 502 طائرة.
ووفقاً للتقديرات الأولية  بلغ الرصيد التراكمي لطلبيات معرض دبي للطيران  في ختام عقده الثالثة وخلال دوراته التسعة عشر نحو تريليون دولار(3.6 تريليون درهم) ليرسخ مكانته ضمن معارض الطيران في العالم والأسرع نمواً، ويعزز من ريادة دولة الإمارات في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء.
وشهد المعرض منذ يومه الأول زخماً قوياً على صعيد الطلبيات التجارية بدأت مع إعلان طيران الإمارات طلبية لشراء 65 طائرة بوينج 777 إكس، وصفقة لشراء 8 طائرات من إيرباص ايه 350 تلتها صفقة لفلاي دبي مع شركة بوينج لشراء 75 طائرة مؤكدة و75 طائرة خيارات شراء،  وصفقة أخرى مع إيرباص 250 طائرة منها 150 طائرة مؤكدة و100 طائرة خيار شراء، إلى جانب توقيع  الاتحاد للطيران طلبية لإضافة 32 طائرة جديدة من شركة إيرباص لتوسيع أسطولها.
ومع نهاية اليوم الثالث بلغ  إجمالي  الصفقات من الطلبيات التجارية والعسكرية أكثر من 411.6 مليار درهم متضمنة شراء نحو 430 طائرة و20 صفقة عسكرية. ووصل إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثالث من المعرض دبي للطيران إلى 95 طائرة، مقابل 243 طائرة في اليوم الثاني و92 طائرة في اليوم الأول.

